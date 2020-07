Mit einem World-ETF kauft man eine passive Investitionsstrategie. Mit der Berkshire-Hathaway-Aktie (WKN: A0YJQ2) kauft man eine aktive Investitionsstrategie. So könnte man die Unterschiede der beiden großen Spieler auf dem Aktienmarkt grob zusammenfassen. Das macht die Entscheidung nicht einfacher. Was ist langfristig die bessere Wahl? Der hellwache Genius von Warren Buffett oder das kalte Regelwerk des MSCI World Index? Was kosten die Dienste von Warren Buffett? Die Berkshire-Hathaway-Aktie hat ...

