Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert erwartet. Die gestiegenen Spannungen zwischen den USA und China liessen keine grösseren Gewinne erwarten, sagt ein Händler. Die USA hatten am Dienstag die Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston im US-Bundesstaat Texas verfügt. Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...