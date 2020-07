Aarburg (ots) -Räume mit Dachschrägen haben den Ruf, besonders gemütlich zu sein -dies gilt vor allem für Schlafzimmer. Damit die Nacht unter dem Dachauch wirklich erholsam wird, gilt es einiges zu beachten. Faktorenwie frische Luft, Raumtemperatur, Licht und Lautstärke spielen einewichtige Rolle. Mit ein paar einfachen Tipps von VELUX zum Thema"Erholsamer Schlaf" steht einer ruhigen Nacht nichts mehr im Weg -auch während tropischen Sommernächten.Gut temperiertDie ideale Temperatur im Schlafzimmer liegt laut Experten bei ca. 16- 18° Celsius. Dach und Fenster mit guter Wärmedämmung sind dieGrundvoraussetzung dafür, dass es im Sommer nicht zu heiss und imWinter nicht zu kalt wird. Gerade in heissen Sommermonaten sind dieangestrebten, milden Innentemperaturen nicht immer einfach zuerreichen. Das richtige Zubehör für Fenster ist in dieser Situationentscheidend. Hochwertige Aussenrollläden und Markisetten könnensowohl die Sonnenstrahlen aufhalten, aber auch den Lichteinfallbestimmen. Aufgeheizte Zimmer lassen sich dann vermeiden, wennSonnenstrahlen erst gar nicht die Fensterscheiben erreichen und dieseaufheizen. VELUX Aussenrollläden halten bis zu 94% der Hitze zurückund sorgen so für angenehme Temperaturen mit zusätzlichem Lärmschutz- ein weiterer wichtiger Faktor für einen erholsamen und tiefenSchlaf. Aber auch die Markisetten von VELUX bieten einen gutenHitzeschutz, so erreicht die Variante mit Netzstoff eine 74%Reduktion und die neue Ausführung mit blickdichtem Stoff bis zu 84%.Sind die Fenster und Hitzeschutzprodukte bereits tagsübergeschlossen, reduzieren sie den Hitzeeintrag durch Dachfensterdeutlich. Die Fenster sollten dabei erst am Abend oder in der Nachtfür kühle Luft geöffnet werden. Dank des Smart-Home-Systems VELUXActive kann die Nachtauskühlung automatisiert werden. So werden zumBeispiel die Fenster erst geschlossen, wenn die angestrebteZimmertemperatur erreicht ist. Und Regensensoren schliessen dieFenster automatisch - dank des zuschaltbaren Flüstermodus nahezuunbemerkbar.Gut abgedunkeltNeben einem niedrigen Lärmpegel und einer angenehmen Raumtemperaturist auch absolute Dunkelheit eine wichtige Voraussetzung für einenungestörten und gesunden Schlaf. So schön lichtdurchflutete Räume beiTag auch sind, möchten die wenigsten Schlafenden morgens zur Unzeitvon der Sonne geweckt werden. VELUX Aussenrollläden dunkeln den Raumzu jeder Tageszeit komplett ab - sogar tagsüber für denMittagsschlaf.VELUX bietet neu die solarbetriebene, blickdichte Markisette mitVerdunkelungsfunktion an, die Hitzeschutz und Verdunkelung in einemProdukt kombiniert. Die aussenliegende Hitzeschutz-Lösung bietet dankSteuerung per Knopfdruck einen hohen Bedienkomfort. Alu-Querstrebensorgen für zusätzliche Stabilität des wetterbeständigen Stoffes.Wer jedoch nicht ganz auf Tageslicht verzichten möchte, kann auf diebewährte Hitzeschutz Markisette mit Netzstoff von VELUXzurückgreifen. Sie reduziert die durch das Fenster einfallende Hitzeum bis zu 74%, lässt gleichzeitig aber genügend Tageslicht herein.Gut gelüftetFrische Luft spielt eine ebenso wichtige Rolle für einen gesundenSchlaf. Daher sollten vor dem Zubettgehen die Fenster zum Durchlüftenweit geöffnet werden. "So lange wie die Aussentemperaturen eineabendliche Auskühlung erlauben, soll gelüftet werden. Dank desSmart-Home-Systems VELUX Active können abendliche Lüftung und dieNachtauskühlung auch automatisiert geschehen", unterstreicht EtienneWolf, Product Manager bei VELUX. Mit Hilfe der automatisiertenRaumklimasteuerung VELUX Active wird eine optimale Wohnumgebungangestrebt. Der Raumsensor erfasst die aktuellen Gegebenheiten undlässt je nach Bedarf die Fenster zur Lüftung öffnen. Über die Appkönnen Zeitfenster definiert werden, wann ein Eingriff und somit einLuftaustausch über die Dachfenster stattfinden soll oder nicht. Damitverbessert VELUX Active das Raumklima proaktiv und steuert dieLüftung intelligent. Dies sorgt tagsüber, aber auch nachts für eineoptimale Luftqualität und die Dachgeschossbewohner können sich zurAufwachzeit ganz natürlich von frischer Luft und Sonnenlicht weckenlassen.Gut geschütztIm Sommer stören oft ungebetene Besucher wie Mücken oder andereInsekten den Schlafrhythmus. Insektenschutzrollos halten Insektendraussen und ermöglichen so einen ruhigen, ungestörten Schlaf ohnenächtliche Jagd nach Plagegeistern.Weitere Informationen zu den VELUX Hitzeschutz Produkten finden Sieauf https://www.velux.ch/de/produkte/hitze-sonnenschutz.Bildmaterial finden Sie im Newsroom: http://newsroom.prfact.ch/hitzeschutz Pressekontakt:PRfact AGSilvana ZollingerSeefeldstrasse 2298008 ZürichTelefon +41 43 322 01 10velux@prfact.chOriginal-Content von: VELUX Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055682/100852439