Irgendwann sah es so aus, als ob die USA COVID-19 in den Griff bekämen. Die Verbraucher feierten, dass die Lockdowns gelockert und die Geschäfte allmählich wieder geöffnet wurden. Leider hielt die Freude nicht lange an, und die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle ist sprunghaft angestiegen. Einige US-Bundesstaaten meldeten im Juli einen Rekord an Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Die USA haben ihren traurigen Status als weltweites Epizentrum für neue COVID-19-Fälle beibehalten. Die Folge: eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...