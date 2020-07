In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 2,875%-Anleihe 2014/21 der Dürr AG (WKN A1YC44) als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen.

Zur Begründung: Die Dürr AG befinde sich in einem herausfordernden Marktumfeld und habe sich laut KFM-Analyse dafür mit einem hohen Liquiditätspolster gut aufgestellt. Eine Refinanzierung der Anleihe sehen die Analysten als gesichert an, nachdem die Dürr AG im Mai 2020 eine Konsortialkreditlinie über 350 Mio. Euro vereinbaren konnte, "die zur Absicherung einer 2021 anstehenden Refinanzierung in gleicher Höhe dient". Weitere Faktoren der Bewertung sind die Anleihen-Rendite sowie die kurze Restlaufzeit.

