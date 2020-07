Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag fester in den Handel gestartet. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent zu auf 13.164 Punkte. Börsianer verwiesen auf die jüngsten Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die Hoffnung auf eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte machten.

