Der US-Elektroautobauer Tesla hat trotz Belastungen durch die Coronapandemie einen weiteren Quartalsgewinn erzielt. Unterm Strich stand bei Tesla in den drei Monaten bis Ende Juni ein Überschuss von 104 Millionen US-Dollar (90 Millionen Euro), wie der Konzern des Tech-Milliardärs Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Palo Alto mitteilte. Im Vorjahr hatte es noch einen hohen Verlust gegeben. Trotz der ungewissen Lage angesichts der erneuten Coronaeskalation in den USA hält Tesla weiter an seinem ...

