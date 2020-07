Die Knorr-Bremse AG ist noch ein Börsenneuling, erst Mitte Oktober 2018 ging das Unternehmen an die Börse und feierte anschließend einen fulminanten Erfolg mit einem Kursanstieg auf 103,70 Euro bis Ende April 2019. Nach einer gesunden Konsolidierungsphase zurück auf das Niveau von 82,57 Euro nahm das Papier wieder Anlauf auf seine Jahreshochs, musste aber zeitweise wegen der Corona-Krise Abschläge auf 70,79 Euro verkraften. Von dort aus gelang es in den letzten Monaten im Zuge einer weltweiten Börsenerholung aber wieder zu den Höchstständen aus 2019 zurückzukehren, in dieser Woche gelang sogar ein Ausbruch darüber und somit ein frisches Rekordhoch. Nun kann die Arbeit der Bullen für ein mittelfristiges Kaufsignal beginnen.

Die dynamischen Kurszuwächse aus den letzten

