Der Euro hat am Donnerstag in der Früh nahe der Marke von 1,16 US-Dollar tendiert. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1595 Dollar, nach 1,1565 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1578 Dollar festgesetzt.Zur Wochenmitte war der Euro mit rund 1,16 Dollar auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen. Fachleute nennen sowohl ...

