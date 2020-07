Gleich mehrere Forscher sehen Chancen, dass Cannabis auch bei Corona wirken könnte. Das könnte der Branche und dieser Aktie neuen Schwung verleihen.In den vergangenen Jahren hat kaum ein Produkt einen solchen Image-Zuwachs erreicht wie Cannabis. Insbesondere Cannabidiol (CBD) erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ob in Kosmetikartikeln oder in Schokolade, als Öl oder Extrakt - CBD findet man mittlerweile in Supermärkten, Drogerien oder in CBD-Stores. Doch CBD könnte einen weiteren großen Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...