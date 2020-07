Park & Bellheimer AG: - Tochtergesellschaft erhebt Klage gegen Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KGDGAP-Ad-hoc: Park & Bellheimer AG / Schlagwort(e): Rechtssache Park & Bellheimer AG: - Tochtergesellschaft erhebt Klage gegen Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG23.07.2020 / 10:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PARK & Bellheimer AG / Schlagwort (e): RechtssachePARK & Bellheimer AG: PARK & Bellheimer AG-Tochtergesellschaft erhebt Klage gegen Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG23.07.2020 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 596/2014Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARPARK & Bellheimer AG: PARK & Bellheimer AG-Tochtergesellschaft erhebt Klage gegen Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KGPirmasens, 23. Juli 2020 - Die PARK & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PARK & Bellheimer AG, reichte am 22.07.2020 Klage beim Landgericht Mannheim auf Zahlung in Höhe von EUR 8.723.730 gegen die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG ein. Die PARK & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG führt seit 2012 einen umfangreichen Rechtsstreit wegen einer Markenrechtsverletzung gegen die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co.KG. In diesem Rechtsstreit wurde letztinstanzlich durch Urteil des BGH vom 17.10.2019, Az. I ZR 34/18 eine Rechtsverletzung der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG und damit einhergehend eine Schadenersatzpflicht dem Grunde nach festgestellt. Laut BGH steht nunmehr fest, dass die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG neben Erteilung einer Auskunft dem Grunde nach verpflichtet ist, der PARK & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG sämtliche Schäden zu ersetzen, welche dieser aufgrund einer Verletzung der Marke Valentins seit dem 14.08.2014 entstanden sind. Mit Auskunft der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG vom 08.06.2020 konnte die PARK & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG den Schadensersatzanspruch nun der Höhe nach beziffern. Da eine außergerichtliche Einigung nicht möglich war, reichte die PARK & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG nunmehr Klage ein.Mitteilende Person: Roald Pauli (Vorstand)Kontakt:PARK & Bellheimer AG, Roald Pauli (Vorstand), Zweibrücker Straße 4, 66953 Pirmasens, Tel. 07272-701-0, E-Mail: info@park-bellheimer.de, www.park-bellheimer.deSprache: Deutsch Unternehmen: PARK & Bellheimer AG Zweibrücker Straße 4 66953 Pirmasens Telefon: 07272-701-0 FAX: 07272 701-177 E-Mail: info@park-bellheimer.de Internet: www.park-bellheimer.de ISIN: DE0006902000 WKN: 690200 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Düsseldorf23.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1100105 23.07.2020 CET/CEST