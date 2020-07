Die Aktie vom kanadischen Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby bei Vancouver, Ballard Power, verliert heute deutlich an Wert. Aktuell geht es fast 6% in den Keller (aktuell: 14,80 Euro). Dabei markierte die Aktie von Ballard Power noch am 09. Juli 2020 ein neues 10-Jahres-Hoch bei 18,25 Euro und hat seit Jahresstart 2020 ganze 144% an Wert gewonnen.Im Vorjahr konnte...

