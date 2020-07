Frankfurt/München (ots) - PwC-Netzwerk und Celonis geben globale Kooperation im Bereich Process Mining bekannt / Drei Schwerpunkte der Zusammenarbeit: Audit, Finance Transformation und Umstellung auf SAP S/4 HANADas internationale PwC-Netzwerk und das Softwareunternehmen Celonis haben heute die Vereinbarung einer globalen Kooperation bekannt gegeben. Celonis, der Marktführer für KI-gestützte Software für Process Mining und Process Excellence, gehört seit 2018 zum kleinen Kreis der deutschen Einhörner - private Unternehmen, die eine Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar aufweisen können.Bereits seit 2017 schaffen PwC und Celonis unternehmerischen Mehrwert für Hunderte von Kunden in über 40 Ländern und haben sich nun auf eine gemeinsame Marktstrategie verständigt, bei der Kunden in noch höherem Maße von der Expertise, dem Fachwissen sowie den Stärken beider Unternehmen profitieren können. PwC bringt sein Know-how als Berater und Business-Value-Architekt ein, während Celonis profunde Prozesskenntnisse und die Technologie beisteuert.Process Mining als kraftvolles Werkzeug zur Prozessoptimierung"Process Mining liefert einen erheblichen Mehrwert, indem es Unternehmen ermöglicht, Ineffizienzen aufzudecken, reibungslose Betriebsabläufe zu erreichen, Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen in Echtzeit zu identifizieren und diese kontinuierlich zu überwachen, um eine optimale Leistung und ein verbessertes Kundenerlebnis zu gewährleisten sowie Kosten zu sparen. Durch die Zusammenarbeit mit Celonis können wir unsere Kunden noch besser bei der Analyse und Verbesserung ihrer Prozesse unterstützen und damit fit für die Zukunft machen", kommentiert Christian Bartmann, Partner bei PwC Deutschland und Global Alliance Leader Celonis.Hala Zeine, Chief Product Officer bei Celonis, kommentiert: "Durch diese Allianz eröffnen sich insbesondere im Bereich Finance Transformation und Audit für unsere gemeinsame Kunden ganz neue Möglichkeiten. Die Kombination des einzigartigen Know-hows von PwC mit der AI-gestützten Process-Mining-Technologie von Celonis ermöglicht es unseren Kunden ihre Unternehmensabläufe zu optimieren, indem sie Zugang zu faktenbasierten Einblicken in komplexe Geschäftsprozesse bekommen, die von Celonis analysiert und visualisiert werden. Somit bieten wir einen vollständigen Überblick über jede Transaktion bis ins kleinste Detail, um die Ursachen für Prozessineffizienzen automatisch zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie überhaupt auftreten."Globale Allianz, regionale Schwerpunkte"Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit Celonis zusammen. Ziel der nun vereinbarten Zusammenarbeit ist es, diese Kooperation auf die nächste Ebene zu heben und eine globale strategische Allianz mit dem Fokus auf Innovationen aufzubauen", so Martin Scholich, Global Advisory Digital Transformation Leader bei PwC, über die Vision für die Kooperation.Im Rahmen dieser Strategie werden PwC und Celonis künftig auch gemeinsam Lösungen entwickeln. PwC-Kunden erhalten durch die Kooperation mit Celonis Unterstützung bei der Optimierung ihrer Prozesse und der faktenbasierten Entscheidungsfindung und Unternehmenssteuerung. Für Kunden von Celonis besteht der Mehrwert durch die Allianz mit PwC darin, dass sie bei der Interpretation von Prozessanalysen durch die PwC-Experten unterstützt werden.Fokus auf Audit, Finance und SAP S/4 HANAFür PwC wird der Fokus der Zusammenarbeit mit Celonis insbesondere auf drei Themen liegen: Erstens werden PwC und Celonis bei der Verbesserung des Audits zusammenarbeiten. Denn mit Hilfe der Software von Celonis kann die Prüfung digitalisiert und dadurch weiter optimiert werden.Der zweite Schwerpunkt ist die Transformation der Finanzfunktion: Durch den Einsatz von Celonis kann PwC Unternehmen noch besser beim Wandel hin zu einer digitalen und faktenbasierten Finanzwelt unterstützen. Der dritte Fokus betrifft die Umstellung auf SAP S/4 HANA: Mit der Software von Celonis lassen sich Vorstudien und Business-Case-Analysen für die Transformation zu SAP S/4 HANA noch besser vorantreiben.Pressekontakt:Gregor DammPwC-PresseabteilungTel.: (0211) 981 - 2498E-Mail: gregor.damm@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8664/4659880