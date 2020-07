Jadar Resources Limited (ASX: JDR) ("Jadar", das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Navinderjeet Singh (Navin Sidhu) mit sofortiger Wirkung zum Executive Director des Unternehmens berufen wird.Herr Navin Sidhu verfügt über umfangreiche Erfahrung in leitenden Managementpositionen. Er war in einer Reihe von Rollen und Sektoren tätig und verfügt daher über ein ausgeprägtes Verständnis darüber, wie man Unternehmen als Ganzes und auf kreative Weise führt. Er übte Rollen als Head of Corporate and Commercial Sales aus, arbeitete bei einem der ältesten Geldmarkt-Broker im Bereich Zinsswaps und Anleihen und war als Investmentanalyst und Head of Business Development für Investmentfonds tätig. Zu seinen führenden Managementrollen zählen eine Position als Group CEO eines börsennotierten britischen Unternehmens und eine Reihe von Positionen als Executive Director. Navin Sidhu verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Aktien- und Derivatgeschäft, davon mehr als zehn Jahre im Bergbau- und Rohstoffsektor, unter anderem im Handel mit physischen Rohstoffen wie Gold, Silber und Zink.Navin Sidhu hat mehrere erfolgreiche Unternehmen im Vereinigten Königreich, in Malaysia, Singapur, Hongkong und Europa errichtet, an die Börse gebracht und geleitet. Seine Stärke liegt darin, Unternehmen in schwierigen Situationen erfolgreich wieder auf den Weg zu bringen und Shareholder-Value aufzubauen. Mit seinem umfassenden Know-how und Verständnis von Anleihen, Swaps und Finanzinstrumenten verfasste er Artikel für Finanz- und Investmentmagazine und Zeitungen und trat in Finanzsendungen im Fernsehen auf.Er verfügt über eine gute Erfolgsbilanz bei der Wertsteigerung verschiedener Unternehmen und bei der Erhöhung des Shareholder-Value. In seiner früheren Rolle als Group CEO konnte Navin Sidhu den Wert des börsennotierten britischen Unternehmens innerhalb von zwei Jahren signifikant steigern.Navin Sidhu ist außerdem selbst ein versierter Anleger und in zahlreiche kommerzielle Vorhaben involviert, etwa Kapitalerhöhungen, Wandelanleihen und Underwriting.Luke Martino, der Non-Executive Chairman von Jadar, nahm zur Neuberufung in das Board of Directors wie folgt Stellung: "Die Berufung von Navin hat eine ausgesprochen strategische Bedeutung für das Unternehmen und bringt eine immense Wertsteigerung für alle Aktionäre mit sich. Er wird wie Adrian Paul als Executive Director fungieren. Mit Adrian und Navin verfügt das Unternehmen über eine außergewöhnliche und erfahrene Unternehmensleitung als ein bewährtes Team. Navin bringt sein Know-how und seine Expertise im Bereich Finanzierungen und Finanzinstrumente in das Board ein und eröffnet dem Unternehmen und seinen Projekten damit eine Reihe neuer Chancen. Wir freuen uns auf den wertvollen Beitrag von Navin im Zuge der Entwicklung des Unternehmens hin zu einem bedeutenden Player im Ressourcensektor."Die wichtigsten Bedingungen der Berufung von Navin Sidhu sind Gegenstand eines Vertrages und umfassen die Vereinbarung, dass Navin Sidhu monatlich eine Zahlung von $ 10.000 (ohne USt.) erhält. Die Laufzeit seines Vertrags beträgt 36 Monate, wobei jede Partei den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen kann.Navin Sidhu und Adrian Paul erhalten vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre jeweils 10.000.000 Performance Rights (Vergütung in Form von Wertpapieren) (insgesamt 20.000.000). Ziel der Ausgabe der Performance Rights ist die Schaffung eines angemessenen Anreizes für die Directors und die Unterstützung des Unternehmens bei der Bindung dieser Führungskräfte in einer Weise, die keine unverhältnismäßige Auswirkung auf die Liquiditätsreserven hat. Jedes Performance Right der Directors führt zur Zuteilung einer Aktie, sofern innerhalb eines Jahres nach Ausgabe der Wertpapiere ein volumengewichteter 5-Tage-Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien an der ASX von mindestens $ 0,10 je Aktie erreicht wird. Die Wertpapiere werden gemäß dem Performance-Rights- und Optionsplan des Unternehmens ausgegeben.ENDEFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Luke MartinoNon-Executive ChairmanTel: +61 8 6489 0600E-Mail: luke@jadar.com.auJadar Resources Limited311-313 Hay Street Subiaco, Western Australia 6008T:+61 (0) 8 6489 0600F: +61 (0) 8 9388 3701www.jadar.com.auDiese ASX-Ankündigung wurde vom Vorstand von Jadar Resources Limited zur Veröffentlichung genehmigt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!