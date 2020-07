Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft im Euroraum ist nach dem Einbruch im Frühjahr nun auf Erholungskurs, so die Analysten der Helaba.Allerdings sei die Entwicklung nicht überall gleich stark ausgeprägt. Der deutsche Einzelhandelsumsatz beispielsweise habe das Vor-Corona-Niveau zuletzt sogar überschritten. Spanien, Frankreich und Italien würden dagegen noch weit darunter liegen. Die Dynamik in Deutschland gehe von einem sehr lebhaften Internethandel und dem vom Homeoffice profitierenden Lebensmittelhandel aus. Insgesamt dürfte der Einzelhandel auch in den kommenden Monaten von einem deutlichen Anstieg der bargeldnahen Geldmenge M1 unterstützt werden. Verbraucherumfragen würden zudem zeigen, dass mit steigenden Verbraucherpreisen gerechnet werde, was eher gegen Konsumzurückhaltung sowie gegen deflationäre Tendenzen spreche. Hinzu kämen temporäre Kaufanreize durch die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland. Dies trage zur insgesamt niedrigen Inflation in diesem Jahr bei. ...

