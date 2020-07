Hannover (www.anleihencheck.de) - Bis auf Bayern und Baden-Württemberg befinden sich alle deutschen Bundesländer in den Sommerferien, so die Analysten der Nord LB.Bereits am 01. August starte (theoretisch) der volle Schulbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Nichtsdestotrotz würden die Bundesländer weiter munter die Refinanzierung ihrer Nachtragshaushalte einsammeln. Den größten Deal habe dabei BADWUR mit EUR 750 Mio. als fünfjährigen Floater (ISIN DE000A14JZM9/ WKN A14JZM) verbucht. NIESA und BERGER hätten jeweils einen Tap in der Größenordnung EUR 500 Mio. verbuchen können. Beide hätten dies für eine 2035erLaufzeit und beide zu ms +7 BP getan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...