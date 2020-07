Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schuldverschreibungen Deutschlands mit zehn Jahren Laufzeit rentieren momentan auf einem Niveau von -0,49%, so die Analysten der Helaba.Die Aufwärtstrendlinie von Anfang Mai sei unterschritten. In den USA stehe nächste Woche die FOMC-Sitzung der US-Notenbank an. Dabei werde sich voraussichtlich an ihrer ultralockeren Geldpolitik nichts ändern, zumal sich die Pandemie in den USA drastisch ausbreite. Mittlerweile würden die Behörden rund 70 Tsd. Neuinfektionen pro Tag melden. Die Renditedifferenz zwischen zehnjährigen Staatstiteln der USA zu Bunds liege aktuell bei 109 Basispunkten. (23.07.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...