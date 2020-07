Wegen Lieferprobleme mit Batteriezellen musste Audi im Frühjahr die Produktion des e-tron quattro in Brüssel stoppen. In einem Interview erklärte der neue Audi-Chef das Problem für gelöst - und sprach auch über die Ziele des Artemis-Projekts. "Seit Anfang Mai fahren wir bereits wieder zwei Schichten in Brüssel", sagte Duesmann im Interview mit dem Handelsblatt. "Wir haben gelernt: Die Kunden wollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...