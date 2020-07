Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX steigt am Donnerstag trotz durchwachsener Vorgaben. Die Spannungen zwischen den USA und China nehmen zu, das könnte sich auch auf die Handelsbeziehungen auswirken. US-Zahlen kamen zum Teil nachbörslich hervorragend an. Tesla hat trotz der Corona-Epidemie das vierte Gewinnquartal in Folge abgeliefert. Die Aktie stieg nachbörslich. Impfstoffhoffnungen kommen mittlerweile von einigen Unternehmen.