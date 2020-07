Die Aktie der Deutschen Bank kommt vor den Zahlen am kommenden Mittwoch nicht vom Fleck. Wie der AKTIONÄR berichtete, wurde per Ad-hoc-Meldung bekannt, dass man im zweiten Quartal etwas besser abgeschnitten hat, als vom Konsens erwartet. Die Skepsis gegenüber der Aktie ist am Markt weiterhin hoch, obwohl der Titel bisher die Branche outperformte.Die Mehrheit der Analysten, insgesamt 19, rät zum Verkauf der Deutsche-Bank-Aktie. Kaufempfehlungen gibt es hingegen keine. Und das obwohl die Notierung ...

