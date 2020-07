(shareribs.com) New York 23.07.2020 - Tesla hat gestern nach Handelsschluss in den USA seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Erneut wurde ein kleiner Gewinn gemeldet. Ein Aufstieg in den S&P 500 Index ist damit wahrscheinlich. Tesla hat im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 6,36 Mrd. USD erwirtschaftet, fünf Prozent weniger als vor einem Jahr. Die operativen Ausgaben wurden um 14 Prozent ...

