Die Hochdruckpumpe K 120000 - 5G bietet als Quintuplex HD-Pumpe die Möglichkeit, in vielen Einsatzfällen ohne Vordruck zu pumpen. Ihre spezielle Fünfzylinder-Konstruktion lässt große Volumenströme ohne Kavitation in der Pumpe zu. Sie kommt bei größeren Hydraulik-Aufgaben zum Einsatz, speziell in der Wasserhydraulik und im Stahlwerk sowie in großen Anlagen der Öl- und Gas-Industrie. Ausführungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...