Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) eine bonitätsabhängige Schuldverschreibung 20/27 (ISIN DE000DD5ASK1/ WKN DD5ASK) mit dem Basiswert Deutsche Post vor.In den Monaten März, April und Mai hätten zahlreiche Geschäfte und Läden aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus schließen nüssen. Zudem hätten viele Menschen den Gang in den Supermarkt gescheut. Alternativ habe sich der Online-Handel als zusätzliche Versorgungs-Infrastruktur etabliert. Laut einer Marktstudie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) seien in Deutschland die E-Commerce-Umsätze im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 16,5% auf über 20 Mrd. Euro gestiegen. Vor allem die Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs, wie z.B. Medikamente und Drogerieprodukte, sowie nach Lebensmitteln habe mit über 50% bzw. fast 90% überproportional zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...