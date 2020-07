Die Corona-Pandemie und die daraufhin erlassenen administrativen Beschränkungen für das öffentliche Leben und die Wirtschaft könnte die Banken in Europa zu einer Welle neuer Abschreibungen auf faule Kredite zwingen.Über die kommenden 3 Jahre verteilt müssen sich die Banken in Europa auf Kreditausfälle von mehr als 400 Mrd. Euro einstellen. Davor warnte nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters das Beratungsunternehmen Oliver Wyman in dieser Woche.Sollte es zudem zu einem zweiten Lockdown durch eine zweite Infektionswelle mit dem Coronavirus kommen, könnten sich die Kreditabschreibungen auf mehr als 800 Mrd. Euro erhöhen.Zwischen 2017 bis 2019 fielen nach der Studie von Oliver-Wyman Abschreibungen auf Kredite in Höhe von rund 160 Mrd. Euro an. Ein Anstieg der Kreditausfälle auf 400 Mrd. würde das die Banken in etwa so stark belasten wie während der europäischen Schuldenkrise.

