Märkte um 12: DAX vor neuen Allzeithochs? - Positive Zahlen bei Daimler, Aixtron und Microsoft

Positive Geschäftszahlen von Unternehmen wie unter anderem Daimler, Aixtron und Microsoft sorgen an der Frankfurter Börse für gute Stimmung. Der DAX liegt am Donnerstagmittag zeitweise mit 0,5 Prozent im Gewinn und notiert damit im Bereich der 13.200er-Marke. Hier könnte es in Kürze neue Rekordstände zu vermelden geben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 13.175 MDAX -0,1% 27.377 TecDAX -0,7% 3.150 SDAX -0,2% 12.459 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.389

Am Donnerstagmittag gab es im DAX 16 Gewinner und 14 Verlierer. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Für die Aktien geht es zeitweise um über fünf Prozent nach oben. Daimler präsentierte die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal. Diese fielen nicht so negativ aus wie viele Anleger im Vorfeld befürchtet hatten.

