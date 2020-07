Aves One AG: Virtuelle Hauptversammlung 2020 stimmt allen Beschlussvorschlägen zuDGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Aves One AG: Virtuelle Hauptversammlung 2020 stimmt allen Beschlussvorschlägen zu23.07.2020 / 12:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsAves One AG: Virtuelle Hauptversammlung 2020 stimmt allen Beschlussvorschlägen zuHamburg, 23. Juli 2020 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Die Aktionäre haben sämtlichen Tagesordnungspunkten mit einer deutlichen Mehrheit von jeweils mehr als 99 Prozent der abgegebenen Stimmen zugestimmt.Zu den Tagesordnungspunkten zählten unter anderem die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019, die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Wiederwahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) für das Geschäftsjahr 2020. Zudem wurde Aves One zum Erwerb eigener Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft ermächtigt.Die Vorstandsmitglieder gaben einen Rückblick auf das erfolgreiche und wachstumsstarke Geschäftsjahr 2019 und berichteten über den Stand der aktuellen operativen Entwicklungen und die mittelfristige Wachstumstrategie."Wir bedanken uns für das anhaltend große Vertrauen unserer Aktionäre. Wir halten an unserer Wachstumsstrategie fest und werden insbesondere das Rail-Segment weiter stärken. Unsere Pipeline ist trotz Covid-19 gut gefüllt und wir blicken zuversichtlich in die Zukunft", kommentiert Sven Meißner, Vorstand der Aves One AG die Ergebnisse der Hauptversammlung.Die Präsentation des Vorstands sowie die Abstimmungsergebnisse stehen auf der Webseite der Aves One AG im Bereich Investor Relations zur Verfügung.Über die Aves One AG Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).Weitere Informationen www.avesone.comKontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com23.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London EQS News ID: 1100569Ende der Mitteilung DGAP News-Service1100569 23.07.2020