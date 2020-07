Münster (ots) - Ein Spielteilnehmer aus dem Rheinland ist durch die Ziehung bei Spiel 77 am Mittwoch (22. Juli) Doppel-Millionär geworden.Beim Tippen auch die Zusatzlotterien anzukreuzen, kann sich besonders lohnen. Dies wird ein Dauertipp-Spieler aus dem Rhein-Sieg-Kreis sicher gern bestätigen. Er traf als Einziger den obersten Gewinnrang und konnte mit der richtigen Gewinnzahl 0045345 die Summe von 2.477.777 Euro abräumen. Das Spiel 77-Kreuzchen hatte er zusätzlich zu LOTTO 6aus49 gemacht, und da er per Abo teilnahm, ist er WestLotto auch bereits namentlich bekannt.Der Tipper ist der 11. Millionengewinner aus NRW in diesem Jahr und der erste im zweiten Halbjahr 2020.Axel Weber, Sprecher von WestLotto: "Herzlichen Glückwunsch in das Rheinland. Mit dem Millionen-Gewinn gibt es ein zusätzliches Urlaubsgeld für die Sommerferien und sicher Raum für weitere Wünsche. Ein schöner Grund zum Feiern!"Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/4660158