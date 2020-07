(shareribs.com) London 23.07.2020 - Die Rohölbestände in den USA sind zuletzt wieder angestiegen, während die Förderung ebenfalls anzog. Die Zurückhaltung der Marktteilnehmer bleibt derweil weiterhin hoch. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der letzten Woche um 4,9 Mio. auf 536,6 Mio. Barrel gestiegen. Die Bestände liegen damit um 19 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...