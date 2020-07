Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts024/23.07.2020/12:30) - Nina Krause (29), Chief Operating Officer (COO) der Vogel Convention Center GmbH (VCC), übernimmt ab dem 1. September 2020 die Leitung des hochmodernen Kongresszentrums der Vogel Communication Group GmbH & Co. KG (VCG). Der langjährige VCC-Geschäftsführer Horst Vollhardt scheidet zum 31. August 2020 in den Ruhestand aus. Die Geschäftsführung übernehmen Matthias Bauer und Günter Schürger. Beide sind Geschäftsführer der Unternehmensgruppe VCG, deren 100-Prozent-Tochter das VCC ist. Horst Vollhardt war insgesamt 20 Jahre für Vogel tätig, davon zunächst ab dem 1. Mai 2000 als Geschäftsführer der damaligen Vogel Services GmbH. Seit 2007 war er als Geschäftsführer des VCC für den Umbau der ehemaligen Druckereihallen in ein Kongresszentrum und dessen anschließende Markteinführung verantwortlich. Nina Krause begann 2009 als Auszubildende im VCC und war nach dem Abschluss ihrer Ausbildung als Eventmanagerin tätig. Sie absolvierte eine Weiterbildung zur Veranstaltungsfachwirtin und arbeitete ab 2018 als VCC-Teamleiterin. Seit dem 1. Januar 2020 verantwortet Krause die Position einer COO. "Mich beeindruckt sehr, wie sich Nina Krause in ihrer Vogel-Laufbahn von der Auszubildenden hin zur operativ-verantwortlichen Führungskraft entwickelt hat. Ich wünsche ihr viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit", erklärt Matthias Bauer, Geschäftsführer Vogel Communications Group: "Ich danke Horst Vollhardt im Namen der gesamten Unternehmensgruppe für 20 Jahre im Dienste der Vogel-Geschäftsführung. Gleichzeitig gratuliere ich ihm dazu, dass er in der Nachfolgeregelung bereits frühzeitig erkannt hat, dass Nina Krause viele Kompetenzen mitbringt und er diese gefördert hat. Ich wünsche ihm Gesundheit und viel Spaß in der nun anbrechenden neuen Lebensphase." Vogel Convention Center ist Würzburgs Eventlocation mit Premium-Ansprüchen. Das moderne Kongresszentrum basiert auf den umgebauten Räumlichkeiten der früheren Vogel-Druckerei und bietet heute eine großzügige Industriearchitektur mit über 4.000 m ^ 2 in zwei großen Veranstaltungshallen, acht Workshop- und Meetingräume, zwei Foyers sowie mit TheCurve einen einzigartigen multimedialen Kommunikationsraum auf 300 m ^ 2. Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort, eingebettet in ein nationales und internationales Agenturnetzwerk, bietet die Gruppe umfassende 360 Grad-Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200723024

