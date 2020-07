FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die erste der im Rahmen ihrer Strategieprüfung geplanten Zuhör-Veranstaltungen anberaumt. Wie die EZB am Donnerstag mitteilte, soll sie am 21. Oktober in virtueller Form stattfinden. Ähnliche Veranstaltungen nationaler Zentralbanken des Eurosystems sollen laut EZB im vierten Quartal und im ersten Quartal 2021 stattfinden. Die Veranstaltung wird live auf der EZB-Website übertragen.

July 23, 2020 06:37 ET (10:37 GMT)

