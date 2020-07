Linz (www.anleihencheck.de) - Wie von den meisten Analysten erwartet, senkte die Ungarische Zentralbank (MNB) am Dienstag ihren Leitzins um 15 Basispunkte auf 0,60%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zeitgleich habe sie beschlossen, das Programm für den Kauf von Staatsanleihen wieder aufzunehmen. Dieser Schritt sei sehr überraschend gekommen, weil die MNB diese Käufe erst kürzlich - fast zeitgleich mit dem Ausscheiden des Vizechefs der MNB Marton Nagy - ausgesetzt habe. Gleichzeitig hätten die Währungshüter untermauert, dass sie an den Anleihekäufen künftig festhalten wollten, solange die Wirtschaft in Ungarn entsprechende Unterstützung benötige. ...

