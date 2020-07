Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat 10 Millionen Euro in ein neues Forschungs- und Innovationszentrum in Shanghai investiert, das nun eröffnet wurde. Das nach Hamburg zweitgrößte Forschungszentrum weltweit soll Beiersdorf in China und den Wachstumsmärkten stärken - im Einklang mit dem neuen Strategieplan für China. Dieser ist Teil der "Care+"-Strategie des Konzerns, die den Bereich Haut- und Körperpflege voranbringen soll.

Das Beiersdorf Innovation Center in Shanghai, das eng mit dem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk des Konzerns verbunden sein soll, bietet Platz für 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Beiersdorf hat außerdem Forschung- und Entwicklungsstandorte in Brasilien, Indien, Japan, Mexiko und den USA.

Zuvor hatte der Konzern mehr als 10 Jahre lang sein Entwicklungslabors in Wuhan in China für lokale Innovationen genutzt.

