Unterföhring (ots) - Harte Kerle in den Wehen - das erwartet die Zuschauer buchstäblich in der dritten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" am Montag, 27. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Dann lassen sich Koch Frank Rosin und Comedian Özcan Cosar auf ein intensives Experiment ein: Sie erfahren am eigenen Leib, wie sich die Geburt eines Kindes anfühlt.Während Steven Gätjen seine prominenten Teilnehmer auf die besondere Challenge vorbereiten lässt, erklärt er: "Liebe Männer, ihr habt jetzt die einmalige Chance zumindest ansatzweise - und ich sage das doppelt unterstrichen und in Gänsefüßchen - einmal zu verstehen, was passiert, wenn man ein Kind bekommt: den Wehenschmerz." Um die Dimensionen des Experiments zu beschreiben, ergänzt der HerzSchlagShow-Moderator: "Wir starten auf der Stufe 'heftig' und steigern uns dann." Dass das nicht scherzhaft gemeint ist, merkt Comedian Özcan Cosar schnell: "F**k! Ist das ein Exorzismus? Was macht ihr?" Und der sonst so wortgewandte Frank Rosin wird urplötzlich ganz still. Doch wie schnell schlägt das Herz der beiden Promis bei dieser ungewohnten Herausforderung? Wer seinen Puls auf dem cooleren Level halten kann, entscheidet die Challenge für sich und sein Team.In der dritten Ausgabe von "Die! Herz! Schlag! Show!" kämpfen diese Promi-Teams um die Kontrolle ihres Herzschlags: Joey Heindle, Özcan Cosar & Larissa Marolt vs. Frank Rosin, Jasmin Wagner & Martin Klempnow"Die! Herz! Schlag! Show!" - die dritte Ausgabe am Montag, 27. Juli 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: HerzSchlagShow