Beim angeschlagenen Autozulieferer LEONI geht das Geschäft seit Beginn des zweiten Quartals wieder aufwärts."Im April sollten wir den Tiefpunkt des Jahres erreicht haben", sagte Firmenchef Aldo Kamper am Donnerstag auf der Online-Hauptversammlung in Nürnberg. Hinweise darauf seien der Produktionsanlauf der Autobauer nach den Stopps in der Corona-Krise und ein Anstieg der bei LEONI abgerufenen Kabel- und Bordnetzprodukte im zweiten Quartal. Die Quartalszahlen will das Nürnberger Unternehmen ...

