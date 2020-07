Der Ladeinfrastrukturanbieter Entratek aus Norderstedt hat die DC-Wallbox "Power Capsule" vorgestellt. Das Modell gibt es in Versionen mit 22 bzw. 30 kW Ladeleistung und soll sich für den Einsatz zu Hause und in der Stadt eignen. Das 2010 gegründete Unternehmen spricht in der Mitteilung von einer "zukunftsweisenden Lösung im urbanen Raum". Während nur wenige Elektroautos mit 22 kW AC laden können ...

