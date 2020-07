Europas größter Zahlungsabwickler, die französische WORLDLINE S.A. (FR0011981968), legte heute Ihre Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 (per 30.06.) vor, die insgesamt verhalten ausfielen, jedoch in völligem Einklang mit der vorherigen Vorstandsankündigung einer unvermeidlichen Geschäftsbelastung durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie standen.Erfreulich ist in diesem Zusammenhang jedoch festzuhalten, dass sich nach Konzernangaben seit dem operativen Tiefpunkt Ende März die Geschäftslage im 2. Quartal in graduellen Schritten immer deutlicher erholte und der Auftragsbestand per 30.06. ein neues historisches Rekordhoch von 4 Mrd. Euro aufwies.Auch an den Gesamtjahresprognosen für 2020 hält der Konzernvorstand unverändert fest.

