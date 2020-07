Die Aktionärskonferenzschaltung und Live-Übertragung wird am Freitag, den 14. August2020, stattfinden

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (NYSE American: SMTS) (BVL: SMT) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2020 am Donnerstag, den 13. August2020, nach Börsenschluss veröffentlichen. Die Unternehmensleitung wird darüber hinaus eine Live-Übertragung und eine Konferenzschaltung am Freitag, den 14. August2020, um 10:30 Uhr vormittags (EDT) abhalten. Einzelheiten zur Konferenz und Live-Übertragung:

Per Live-Übertragung:

Eine Audio-Live-Übertragung des Meetings wird unter folgendem Link auf der Unternehmenswebseite verfügbar sein: https://event.on24.com/wcc/r/2393587/AB458B2015EA9FEC98705CC780F49912

Die Übertragung wird zusammen mit den Präsentationsfolien für 180 Tage auf www.sierrametals.com archiviert.

Per Telefon:

Um sich für die Telefonkonferenz zu registrieren, klicken Sie bitte auf den unten aufgeführten Link. Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit den Einwahldetails und eindeutigen Telefonkonferenz-Codes zur Teilnahme. Zudem werden vor der Konferenz Erinnerungen an die registrierten Teilnehmer verschickt. Sollten Sie bei Ihrer Registrierung Schwierigkeiten haben, wählen Sie: (888) 869-1189 oder (706) 643-5902 für zusätzliche Unterstützung.

Die Registrierung ist während der Live-Konferenz offen. Nichtsdestoweniger empfehlen wir eine Registrierung am Vortag oder mindestens 10 Minuten vor Beginn, um sicherzustellen, dass Sie für die gesamte Konferenz verbunden sind.

Telefonkonferenz-Registrierungslink: http://www.directeventreg.com/registration/event/3580728

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Für weitere Informationen über Sierra Metals, besuchen Sie www.sierrametals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und der geplanten Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "sollten" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, welche dazu führen können, dass tatsächliche Vorkommnisse oder Ergebnisse von denjenigen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich unter anderem den Risiken, die in dem Informationsblatt des Unternehmens vom 30. März 2020 für sein zum 31. Dezember 2019 zu Ende gegangenes Geschäftsjahr unter "Risikofaktoren" beschriebenen stehen, und anderen Risiken, welche in den bei den kanadischen und US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, welche auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov zur Verfügung stehen.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Contacts:

Mike McAllister

Vize-Präsident, Investor Relations

Sierra Metals Inc.

Tel: +1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com



Luis Marchese

CEO

Sierra Metals Inc.

Tel: +1 (416) 366-7777