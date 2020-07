NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag unentschlossen. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial wenig verändert bei 26 969 Punkten.



Im Fokus stehen einige Unternehmen mit aktuellen Geschäftszahlen. So erzielte der Elektroautobauer Tesla trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie einen weiteren Quartalsgewinn. Analysten lobten zwar unisono die Resultate, sind jedoch zunehmend skeptisch angesichts des bereits extrem starken Laufs der Aktien in diesem Jahr. Im vorbörslichen US-Handel stiegen die Papiere um gut vier Prozent.



Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hinterließen aber bei dem auf Kunststoffe spezialisierten Chemiekonzern Dow im zweiten Quartal deutliche Spuren. Für die Anteilsscheine ging es vorbörslich um mehr als ein Prozent nach unten.



Microsoft übertraf im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Analysten-Erwartungen. Zugleich verlangsamte sich aber das Wachstum von Microsofts Cloud-Plattform Azure. Die Aktien notierten vorbörslich mehr als ein Prozent tiefer.



Sinkende Werbeeinnahmen wegen der Corona-Pandemie setzen derweil Twitter zwar zu, aber die Nutzerzahlen steigen kräftig. Die Papiere des Kurznachrichtendienstes zogen vorbörslich um fast sechs Prozent an./la/fba



