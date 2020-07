Von den Derivateanlegern in Stuttgart heute in hohem Maße gekauft wird ein Knock-out-Call auf HelloFresh (WKN VP5XVM). Laut Auskunft unseres Händlers handelt es sich dabei um eine Empfehlung. HelloFresh hatte in der letzten Woche seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht und zeigt sich auch beim Blick auf die Marge optimistischer. Verkauft wird in Stuttgart hingegen ein Knock-out-Call auf Zalando (WKN HW0FXT). Mit mittlerweile mehr als 27 Millionen Kunden ist Zalando inzwischen die führende ...

