HelloFresh hat seit dem Allzeithoch Mitte Juli bei 53,35 Euro ordentlich Federn gelassen, nachdem das Papier des Kochboxen-Lieferanten zuvor dank des Lockdowns eine fulminante Rallye hinlegen konnte. In der Vorwoche hat dann eine tendenziell skeptische Einschätzung von JPMorgan noch für zusätzlichen Abgabedruck gesorgt. Am Montag kann die Aktie wieder Boden gut machen und notiert aktuell solide im Plus. Geht es jetzt wieder aufwärts?

Den vollständigen Artikel lesen ...