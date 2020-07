Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag mit Verlusten tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 14.40 Uhr um 0,77 Prozent auf 2.306,19 Zähler nach. Der ATX Prime verlor 0,65 Prozent auf 1.176,96 Punkte.Eine Stunde vor Handelseröffnung an der Wall Street rückten US-Arbeitsmarktdaten in den Fokus. So fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 1,416 Mio. höher als ...

