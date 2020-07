NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.



Die Zahl der wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche gestiegen. In den Wochen zuvor waren die Neuanträge zurückgegangen, wenn auch nur leicht. Zuletzt wurden in den USA einige Lockerungen von Corona-Beschränkungen wieder rückgängig gemacht, da sich das Virus in vielen Staaten stark verbreitet hat.



Auch sonst bleibt die Unsicherheit an den Märkten hoch. Der Konflikt zwischen den USA und China hat sich nach der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston verschärft. US-Präsident Donald Trump hat ein Vorgehen gegen weitere chinesische Auslandsvertretungen nicht ausgeschlossen. Zudem bleibt die Zahl der Neuinfektionen in den USA sehr hoch.



Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,143 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,261 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,581 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 23/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,263 Prozent./jsl/bgf/fba

