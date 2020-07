Sonoro Metals Corp. kündigt Privatplatzierung in Höhe von 5,0 Millionen Dollar anDGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung Sonoro Metals Corp. kündigt Privatplatzierung in Höhe von 5,0 Millionen Dollar an23.07.2020 / 15:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Diese Pressemitteilung, die nach geltenden kanadischen Gesetzen erforderlich ist, ist nicht für die Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den USA bestimmtVANCOUVER, Kanada, 23. Juli 2020 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung (das "Emissionsangebot") bestehend aus bis zu 22.727.273 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,22 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 CAD durchführen wird. Jede Einheit wird aus einer Sonoro-Stammaktie und einem Optionsschein zum Kauf von Stammaktien bestehen. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Sonoro-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum.Das Unternehmen beabsichtigt die Zahlung von Vermittlungsgebühren, die gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange für Einheiten zulässig sind, die mit Unterstützung registrierter Wertpapierhändler platziert wurden. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen und emissionsfähigen Wertpapiere unterliegen in Kanada ab dem Abschlussdatum einer Haltefrist von 4 Monaten. Das Emissionsangebot unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wird hauptsächlich zur Finanzierung von Sonoros zuvor angekündigten Explorations- und Entwicklungsplänen für das Projekt Cerro Caliche in Sonora, Mexiko, sowie für Zahlungen zur Instandhaltung der Projektliegenschaften und zweitens für Unternehmens- und allgemeine Verwaltungskosten verwendet."Nach Abschluss der Finanzierung beabsichtigen wir, sofort mit dem tieferen Bohrprogramm zu beginnen, da die erforderlichen Genehmigungen vorliegen und sowohl unser technisches Team als auch die Bohrmannschaften in Hermosillo ansässig sind und keine grenzüberschreitenden Reisen notwendig sind", sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro.Über Sonoro Metals Corp.Sonoro ist ein börsennotiertes Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit zwei sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das derzeitige Hauptaugenmerk des Unternehmens unter der Leitung seines Managementteams mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Entdeckung und Erschließung von Rohstofflagerstätten liegt auf der Verfolgung einer zweigleisigen Strategie für sein Projekt Cerro Caliche - Entwicklung eines Pilotbetriebs für Haufenlaugung während ein aggressives Explorationsprogramm fortgesetzt wird, um möglicherweise das Ausmaß des Projekts zu erweitern.Im Namen des Boards von SONORO METALS CORP."Kenneth MacLeod" President u. CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Sonoro Metals Corp. Tel. +1-604-632 1764 info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.23.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1100695 23.07.2020