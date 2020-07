Das Duo Angel/Reitzle steht vor einer der interessantesten Herausforderungen für einen weiteren Ausbau des Konzerns. Als Nr. 1 in der Welt vor AIR LIQUIDE mit 65 Mrd. € Marktwert für 21 Mrd. € Umsatz bietet sich dafür die aktuelle Konstellation am Markt für Flüssiggas an. Angel steht für Profi t, Reitzle für Strategie. Die Kursstütze für LINDE liegt in dem Aktienrückkaufprogramm von ursprünglich 6 Mrd. €, wovon (unbestätigt) rd. Die Hälfte abgearbeitet ist. LINDE dürfte wohl in der Lage sein, mit eigenen Aktien plus einem Finanzrahmen eine maßgebliche Position im Markt zu erreichen. Der LINDE-Umsatzin der Größenordnung von 25 Mrd. € wäre die Ausgangsbasis. Eine Erweiterung von LINDE auf dem Gebiet der Industriegase ist kartellrechtlich blockiert.



Ohne eine deutlich andere Technologie, aber auf der gleichen Basis der Gase, stellt sich die Lage wie folgt dar: Der Zusammenbruch des Gasmarktes infolge der Ölmarktprobleme führte zu deutlichen Überkapazitäten in der gegenwärtigen Situation, bis ein Gleichgewicht erreicht wird. Flüssiggas ist dabei das Politikum im Gasstreit zwischen Deutschland und den USA. Lieferungen von amerikanischem Flüssiggas gelten als sichere Wette in zweifacher Form: Erstens als Verhandlungsmasse im Streit um die Ostseeleitung und zweitens im aktuellen Konflikt zwischen beiden Ländern im Zusammenhang mit der Zollfrage. LINDE ist die einzige Firma, die dies technisch und logistisch bewältigen kann, und zwar in der Erzeugung und in der Verarbeitung, dagegen nicht im Transport. Eine Entscheidung gibt es nicht, aber in München gibt es seriöse Überlegungen.



LINDE ist dafür ein Strategieinvestment, hinter dem der Ehrgeiz der Vorstandsspitze und des AR als wichtigster Motor steht. Wir investieren auf aktueller Basis.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 29! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App. Die Themen der Actien-Börse Nr. 30:



Themen u.a.:++ FRANKREICH ist politisch wie ökonomisch der größte Gewinner des EU-Kompromisses? ++ CHINA findet als erstes aus der Krise.++ Beim DAX deutet sich technisches Break an ++ Wie viel bleibt von SIEMENS übrig? ++ CONTI ist nicht erste Wahl ++ Turnarounds sind die Spezialität von MUTARES++ IDORSIA erhält Plazet von der FDA++ Telemedizin-Lösungen von CEGEDIM verkaufen sich prächtig ++ CINEMARK bietet ganz großes Kino



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

LINDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de