Der Skandal rund um die Bilanzmethoden von Wirecard (WKN: 747206) nimmt immer weiter an Fahrt auf. Mittlerweile berichten Medien ausführlich über die Hintergründe. So wie es scheint, geht es hier inzwischen um einen groß angelegten Betrugsfall, in den mehrere Führungspersonen von Wirecard involviert zu sein scheinen. Konkret soll es dabei um gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Marktmanipulation in mehreren Fällen gehen - so eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft. Vor allem ein Kronzeuge soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...