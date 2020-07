RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabiens König Salman ist nach offiziellen Angaben "erfolgreich" an der Gallenblase operiert worden. Der 84-jährige Monarch werde nun noch einige Zeit im Krankenhaus verbringen, teilte der saudische Hof nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag mit. Der Gesundheitszustand des Königs ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Vor drei Jahren hatte König Salman viele Kompetenzen an seinen Sohn übergeben, Kronprinz Mohammed bin Salman./sus/DP/eas

