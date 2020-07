FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 12,50 auf 14,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigste Nachricht sei gewesen, dass es im vierten Quartal wieder ein Aktienrückkaufprogramm geben könnte, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gehe entgegen der allgemeinen Branchentendenz vor allem in Europa./ck/tih



ISIN: CH0244767585

