FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Daimler nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Autobauer habe nach positiv überraschenden Zahlen zum zweiten Quartal nun einen etwas detaillierteren Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und den freien Barmittelfluss im Industriegeschäft 2020 gegeben, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser erscheine plausibel./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de