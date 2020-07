FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "sehr solide zweite Quartal" des Gabelstaplerherstellers. Zudem liege das neue operative Gewinnziel (Ebit) für 2020 um 95 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung./ck/tih



ISIN: DE0006219934

