London (www.anleihencheck.de) - Covid-19 hat unsere Sichtweise einer sicheren und stabilen Welt in Frage gestellt, so Lu Yu, stellvertretende Fondsmanagerin des M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund bei M&G Investments.High-Yield-Fondsmanager hätten miterlebt, wie die Pandemie viele Unternehmen unter massiven finanziellen Druck gesetzt habe. Der britische High-End-Sportwagenhersteller McLaren sei eines von ihnen gewesen. Das Geschäft habe stark gelitten, und die Liquidität sei extrem unter Druck geraten. McLaren habe Hunderte von Millionen Pfund an Bargeld aufbringen müssen, obwohl es erst kürzlich einen strategischen Plan zur Kostensenkung und zum Abbau von Investitionsausgaben auf den Weg gebracht habe. ...

